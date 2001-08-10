Житель Охи незаконно хранил у себя ружье и порох

12 апреля сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу «Охинский» при проведении оперативно-розыскных мероприятий поступила информация, что 52-летний местный житель незаконно хранит огнестрельное оружие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

При осмотре квартиры подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли ружье «ИЖ-27» и две банки пороха. При этом документы на оружие и разрешение на его хранение у гражданина отсутствовали.

Этим же днем сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тымовскому городскому в ходе осмотра квартиры, расположенной в селе Арги-Паги, обнаружили и изъяли охотничий порох, металлическую банку, заполненную наполовину веществом черного цвета, напоминающего порох.

В обоих случаях изъятые боеприпасы и ружье направлены на исследование. По данным фактам проводятся проверочные мероприятия.