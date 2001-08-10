Полицейские изъяли у жителя Корсакова наркотические вещества
15 апреля инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Анивскому городскому округу на автодороге «Южно-Сахалинск – Холмск» был остановлен легковой автомобиль японского производства. Транспортным средством управлял 27-летний житель города Корсакова. Водитель заметно нервничал и сбивчиво отвечал на вопросы сотрудников полиции. В связи с этим было принято решение провести осмотр его транспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В салоне автомобиля был обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находились четыре свертка с веществом темно-коричневого цвета, а также пачка, в которой находилась папироса со смесью табака и аналогичного вещества.
Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Исследование эксперта показало, что в изъятое вещество является гашишным маслом. Общая масса запрещенного к обороту вещества составила около 5 грамм.
Задержанный дал признательные показания и пояснил, что приобрел наркотик через интернет для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело. К гражданину применена мера пресечения в виде обязательства о явке.
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