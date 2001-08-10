22-летняя анивчанка сдавала в аренду чужую квартиру

В отдел МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летнего жителя областного центра. Молодой человек рассказал сотрудникам полиции, что решил снять жилье по объявлению. При встрече он отдал хозяйке 35 тысяч рублей и заселился в квартиру.

Однако через несколько дней выяснилось, что у квартиры совсем другие хозяева, а деньги он отдал совсем посторонней девушке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Полицейскими был составлен фоторобот злоумышленницы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий она была установлено и задержана.

Как выяснилось, подозреваемая также снимала вышеуказанную квартиру, но владельцы попросили её съехать, на что дали три дня. Тогда девушка дала объявление о сдаче чужой квартиры и заселила в неё потерпевшего, взяв оплату за месяц.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.) возбуждено уголовное дело. Ею оказалась 22-летняя жительница города Анивы, ранее уже привлекшаяся к уголовной ответственности за побои. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции был установлен аналогичный случай, где девушка также сдала доверчивым гражданам чужую квартиру. Ведется следствие.