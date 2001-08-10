За прошедшие сутки двое жителей Сахалина попались на уловки мошенников

В дежурную часть УМВД России по городу округу Южно-Сахалинску поступило заявление от 54-летнего местного жителя. Как пояснил потерпевший, 16 апреля ему на мобильный телефон позвонил мужчина и представился его другом из Москвы. Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, аферист сообщил, что он едет из Макарова и хочет встретиться. Через некоторое время мужчине снова перезвонил злоумышленник и сказал, что его задержали сотрудники ГИБДД. Из-за того, что он вел машину в состоянии алкогольного опьянения ему надо заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Потерпевший решил помочь своему «другу» и скинул деньги на указанный ему счет. После того как он хотел перезвонить на телефон, он уже был выключен. Мужчина понял, что попал на уловку мошенника и незамедлительно обратился за помощью в полицию.

Другой факт произошел в Анивском городском округе. В вечернее время поступило заявление от 34-летнего местного жителя. Потерпевший рассказал, что у него путем обмана похитили с банковской карты денежные средства. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к мужчине позвонило неустановленное лицо и представилось сотрудником банка. Злоумышленник сообщил заявителю, что у него накопилось 8 тысяч бонусных балов, и они хотят перевести их на его карту в рублях. Для этого необходимо сказать номер карты и код, который придет ему в смс-сообщении. Когда заявитель сообщил аферистам свои данные, с его карты была списана вышеуказанная сумма.