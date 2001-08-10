Полиция Невельска задержала подозреваемого в краже
В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от жителя райцентра 1953 года рождения. Он сообщил оперативникам, что в его дачный домик проник неизвестный и похитил электрическую плиту и компрессор от холодильника.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, в ходе дальнейшего разбирательства была установлена личность подозреваемого, коим являлся местный житель 1968 года рождения. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, гражданин гулял по улице Сверхсрочная и обратил внимание на дачный домик заявителя. Тогда, подойдя ближе он убедился, что в доме никого нет. Разбив окно, злоумышленник проник в жилище и похитил вышеуказанные вещи. Компрессор он открутил из холодильника при помощи подручных средств. Краденое имущество он перепродал третьим лицам, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 – кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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