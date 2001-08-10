В Ногликах молодой сахалинец украл автомобильные аккумуляторы
В отдел МВД России по городскому округу «Ногликский» поступило заявление от 57-летнего местного жителя, у которого похитили два аккумулятора от автомобиля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель.
Выяснилось, что злоумышленник, дождавшись темного времени суток решил проникнуть в подсобное помещение, принадлежащее заявителю. Молодой человек разбил окно и проник внутрь, где обнаружил вышеуказанное имущество. Похищенное он хотел перепродать третьим лицам, но был оперативно задержан стражами порядка.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 10:53 12 Апреля ДТП в Томаринском районе унесла жизнь молодого сахалинца
14:34 12 Апреля Валерий Лимаренко встретился с жителями Березняков
- 16:59 11 Апреля Сотрудники полиции Охи задержали подозреваемого в угоне
- 16:18 11 Апреля Сахалинские сотрудники УКОН задержали гражданина с синтетическим наркотиком
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
Выбор редакции
- 09:30 Вчера В Курильском районе заасфальтируют дорогу к бухте Оля
- 09:51 16 Апреля Сахалинские власти направили 3 миллиарда рублей на борьбу с бедностью
- 09:15 16 Апреля Финансирование программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на Сахалине увеличили втрое
- 12:17 15 Апреля В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат по чтению среди старшеклассников «Страница 19»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?