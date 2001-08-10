В Ногликах молодой сахалинец украл автомобильные аккумуляторы

В отдел МВД России по городскому округу «Ногликский» поступило заявление от 57-летнего местного жителя, у которого похитили два аккумулятора от автомобиля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель.

Выяснилось, что злоумышленник, дождавшись темного времени суток решил проникнуть в подсобное помещение, принадлежащее заявителю. Молодой человек разбил окно и проник внутрь, где обнаружил вышеуказанное имущество. Похищенное он хотел перепродать третьим лицам, но был оперативно задержан стражами порядка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.