Житель Долинска обворовал магазин, пока продавщица спала
14 апреля в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 53-летней жительницы райцентра, которая является директором одной из местных круглосуточных магазинов. Она пояснила, что с утра ей позвонила продавщица и сообщила, что в кассе не хватает денег, а также выявлена недостача товара. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, и установив свидетелей сотрудники полиции выяснили личность злоумышленника, причастного к пропаже товара. Им оказался 49-летний местный житель. Стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Подозреваемый признался в содеянном и сообщил, что пришел ночью в магазин, желая сделать покупку. На месте он сначала никого не увидел, и начал стучать в окно. На его удивление, оно оказалось не запертым. Тогда злоумышленник проник внутрь помещения и обнаружил, что продавщица уснула. Воспользовавшись моментом гражданин вытащил из кассы деньги, взял с прилавка первый попавшийся товар и покинул помещение тем же путем. Краденое он использовал по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 – кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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