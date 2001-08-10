В результате ДТП в Томаринском районе пострадал 23-летний сахалинец

17 апреля 2019 года в 19 часов 00 минут 48-летний водитель, будучи лишенный права на управление транспортными средствами, управлял автомобилем «Ниссан Датсун». Мужчина двигался в южном направлении по автодороге «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск». На 137 километре, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД по Сахалинской области.

В результате ДТП 23-летний пассажир получил телесные повреждения.

Водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ранее, он был подвергнут административному наказанию за езду в нетрезвом виде, в связи с чем, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

По данному факту проводится проверка.