В Южно-Сахалинске сотрудники ДПС применили оружие чтобы задержать пьяного водителя

В ночь на 18 апреля 2019 года, в 02 часа 15 минут одним из экипажей ДПС ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области на проспекте Мира в Южно-Сахалинске был подан сигнал об остановке автомобиля «Toyota», однако водитель транспортного средства не выполнил указанное требование и продолжил движение. Инспекторами ДПС было принято решение о преследовании транспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

На законные требования об остановке водитель не реагировал и пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровья для окружающих. Тогда полицейские приняли решение применить табельное оружие. После этого автомобиль был блокирован и остановлен на 14 километре автодороги «Южно-Сахалинск-Корсаков».

Как выяснилось, иномаркой управлял 34-летний житель областного центра. Согласно информационной базе данных ГИБДД, он ранее был лишен прав управления транспортным средством. Кроме этого, за рулем он находился в состоянии опьянения, на что указывали характерные признаки.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.