Жительница Охи обманом завладела внедорожником своей подруги
В отдел МВД России по городскому округу «Охинский» обратилась жительница райцентра. Потерпевшая сообщила, что путем злоупотребления доверием у нее похитили автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД,
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали гражданку 1984 года рождения. Вскоре стали известны и подробности произошедшего. Было установлено, что заявительница обратилась к знакомой с просьбой забрать ее внедорожник со штрафстоянки и предоставила для данной процедуры необходимые документы. Последняя согласилась, но в последующем у злоумышленницы возник преступный умысел. Воспользовавшись ситуацией, она составила фиктивный договор купли-продажи от имени владелицы транспортного средства и переоформила автомобиль на своего сожителя.
Автомобиль изъят и будет передан законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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