В Сахалинской области сотрудниками полиции пресечено 3 факта нетрезвой езды
7 апреля в ходе несения службы сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Поронайскому городскому округу в районе улицы 40 лет ВЛКСМ была остановлена иномарка.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, за рулём находился 46-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции незамедлительно отстранили его от управления автомобилем для дальнейшего разбирательства.
При проверке документов выяснилось, что ранее гражданин уже попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение ПДД. В частности, в текущем году он был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В этот же день сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» в районе улицы Северная, была остановлена японская иномарка. За рулём находился гражданин 1991 года рождения, от которого исходил стойкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило, что гражданин употреблял алкоголь. Дальнейшая проверка показала, что водитель уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Несмотря на действующее наказание, он снова сел за руль, будучи нетрезвым, что является уже уголовно преследуемым деянием.
Также, 7 апреля сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу на автодороги «Южно-Курильск-Головино» была остановлен иномарка. За рулём находился 23 летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Проверка документов показала, что водитель уже привлекался к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации-нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До решения суда автомобили изъяты и помещены на спецстоянку.
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