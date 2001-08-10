Жительница Корсакова, пытаясь купить мебель, лишилась своих денег

В отдел МВД России Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 29-летней местной жительницы.

Женщина рассказала, что хотела приобрести мебель и искала объявления в сети Интернет. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, найдя подходящий товар, она связалась по номеру, указанному на сайте. Трубку взял неизвестный мужчина. В ходе диалога, неизвестный убедил потерпевшую внести предоплату.

Поверив на слово, потерпевшая выполнила просьбу афериста и перевела на указанный им счет более 37 тысяч рублей. После заявительница попыталась перезвонить на номер мошенника, но он уже был недоступен.