63,95|72,36|71,86
16:13, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Жительница Корсакова, пытаясь купить мебель, лишилась своих денег
В отдел МВД России Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 29-летней местной жительницы.
Женщина рассказала, что хотела приобрести мебель и искала объявления в сети Интернет. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, найдя подходящий товар, она связалась по номеру, указанному на сайте. Трубку взял неизвестный мужчина. В ходе диалога, неизвестный убедил потерпевшую внести предоплату.
Поверив на слово, потерпевшая выполнила просьбу афериста и перевела на указанный им счет более 37 тысяч рублей. После заявительница попыталась перезвонить на номер мошенника, но он уже был недоступен.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Валерий Лимаренко посетил Курильск
09:27 Сегодня В Южно-Сахалинске началась стратегическая сессия по социально-экономическому развитию региона
09:42 Сегодня Уголовное дело побудило главу ООО «Сахпромторг» исполнить судебное решение
- 10:08 Сегодня Сахалинэнерго готовит энергообъекты к весеннему паводку
- 10:53 12 Апреля ДТП в Томаринском районе унесла жизнь молодого сахалинца
14:34 12 Апреля Валерий Лимаренко встретился с жителями Березняков
- 16:59 11 Апреля Сотрудники полиции Охи задержали подозреваемого в угоне
- 16:18 11 Апреля Сахалинские сотрудники УКОН задержали гражданина с синтетическим наркотиком
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
Выбор редакции
- 13:26 Сегодня Южно-сахалинский сквер Головнина отметили в Министерстве строительства России
- 11:50 Сегодня Южносахалинцев призывают привиться против кори
- 09:30 Вчера В Курильском районе заасфальтируют дорогу к бухте Оля
- 09:51 16 Апреля Сахалинские власти направили 3 миллиарда рублей на борьбу с бедностью
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?