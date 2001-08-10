Полиция Поронайска задержала любителя покурить «травку»

17 апреля сотрудниками отдела МВД России по Поронайскому городскому округу был задержан местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. При осмотре его жилища стражи порядка обнаружили и изъяли пластмассовую банку, внутри которой находились семена растительного происхождения рода «конопля», а также черный полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе дальнейшей проверки в гараже вышеуказанного гражданина были обнаружены и изъяты две стеклянные тарелки с наслоением темно-зеленного цвета, бумажный сверток, внутри которого находилось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом.

Установлено, что злоумышленник посадил и вырастил 10 кустов конопли. После чего он высушил и изготовил вышеуказанные растения у себя в гараже, для последующего употребления.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. К молодому человеку принята мера пресечения – обязательство о явке.