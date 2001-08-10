Два южносахалинца украли и пропили инструменты со своей работы

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя 1983 года рождения. Мужчина является директором одной из местных строительных фирм. Он пояснил, что из служебного помещения пропали электроинструменты. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Ими оказались жители областного центра 1976 и 1983 годов рождения. Стражи порядка задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, двое мужчин работали на предприятии заявителя. После окончания рабочего дня они забрали электроинструменты и покинули здание. В вечернее время суток они распивали спиртные напитки, а позже решили перепродать чужое имущество. Найдя покупателей, они продали товар по заниженной стоимости, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.

Сотрудники полиции частично изъяли имущество, которое в скором времени будет передано законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.