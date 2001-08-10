Жительница Шахтерска пригласила к себе гостя и лишилась банковской карты

В ОМВД России по Углегорскому району поступило сообщение от жительницы города Шахтёрск. Женщина рассказала, что накануне к ней заходил гость и после его ухода она обнаружила пропажу своей банковской карты. Заявительница незамедлительно обратилась за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Как выяснилось, накануне кражи потерпевшая ходила вместе с подозреваемым в магазин, где расплачивалась своей картой. Когда женщина расплачивалась, злоумышленник подсмотрел пин-код от ее карты. Затем, находясь у потерпевшей дома, злоумышленник похитил кредитку и ушел.

Впоследствии он обналичил с чужого счета 8тысяч рублей. Банковская карта и денежные средства изъяты и будут переданы законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.