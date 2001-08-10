Пожарные локализовали возгорание сухой травы в Углегорске
18 апреля в 17.50 (сах) диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Углегорске. Как сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области, на момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось неконтролируемое горение, в зону которого попали несколько дачных участков (два из которых бесхозные). В 18.50 пожарные локализовали возгорание на площади 3 гектара, предотвратив переход огня на расположенные поблизости объекты.
В тушении задействовано 10 человек и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, среди рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем. Инспекторы государственного пожарного надзора проведут проверку, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня В военном городке Хомутово зафиксировали порядка 30 фактов парковки на газонах
- 09:22 Сегодня Пожарные локализовали возгорание сухой травы в Углегорске
09:54 Сегодня 15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет
10:13 Сегодня Японские туроператоры намерены сотрудничать с сахалинскими коллегами
- 10:53 12 Апреля ДТП в Томаринском районе унесла жизнь молодого сахалинца
14:34 12 Апреля Валерий Лимаренко встретился с жителями Березняков
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
12:31 12 Апреля На Сахалине появится координационный центр по подготовке волонтеров Победы
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?