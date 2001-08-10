Пожарные локализовали возгорание сухой травы в Углегорске

18 апреля в 17.50 (сах) диспетчеру Углегорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Углегорске. Как сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области, на момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось неконтролируемое горение, в зону которого попали несколько дачных участков (два из которых бесхозные). В 18.50 пожарные локализовали возгорание на площади 3 гектара, предотвратив переход огня на расположенные поблизости объекты.

В тушении задействовано 10 человек и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, среди рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем. Инспекторы государственного пожарного надзора проведут проверку, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности.