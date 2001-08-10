Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2019
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10:44, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске Nissan Skyline наехал на пешехода

18 апреля 2019 года, в 07 часов 35 минут, 31-летний водитель, управляя автомобилем «NISSAN SKYLINE», двигался в северном направлении по проспекту Мира, в городе Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УГИБДД. В районе дома № 2Б/5, совершил наезд на 24-летнего пешехода который, по предварительным данным, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП молодой человек получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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