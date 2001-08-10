Тымовчанин остался в гостях и лишился крупной суммы денег
Ранее в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратился гражданин с заявлением о том, что у него похитили 25 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что отдыхал в гостях у знакомых и в какой-то момент уснул там, а когда проснулся, то обнаружил пропажу кошелька с деньгами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Сыщики оперативно установили личность подозреваемой – ей оказалась молодая девушка 1993 года рождения, которая являлась участником вышеупомянутого застолья. Выяснилось, что, когда молодой человек ушел в отдельную комнату и заснул, злоумышленница проследовала за ним и, воспользовавшись случаем, вынула из кармана его одежды бумажник, после чего покинула квартиру. Внутри кошелька подозреваемая обнаружила 25 тысяч рублей, которые в дальнейшем она потратила на собственные нужды. Сам бумажник девушка сожгла, чтобы избавиться от улик и отвести от себя подозрение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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