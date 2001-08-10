Житель Поронайска обокрал квартиру своего друга

В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 61-летней местной жительницы, из квартиры которой был похищен ноутбук. Женщина забыла запереть входную дверь, чем и воспользовался неизвестный злоумышленник. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в течении суток установили подозреваемого. Им оказался 31-летний житель райцентра. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, злоумышленник знаком с сыном заявительницы. Он решил зайти к своему приятелю в гости и обнаружил, что дверь открыта. Тогда он прошел в квартиру и убедился, что дома никого нет. Воспользовавшись моментом, он похитил из комнаты ноутбук и покинул помещение. Краденое мужчина перепродал третьим лицам по заниженной стоимости, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.