В Южно-Сахалинске инспекторы ДПС задержали водителя, перевозившего наркотики

В ночь на 19 апреля в ходе несения службы сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД по городу Южно-Сахалинску в районе улицы 2-я Хабаровская была остановлена иномарка. За рулем автомобиля находился 44-летний гражданин, проживающий в Поронайском районе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

При проверке документов инспекторы обратили внимание, что мужчина нервничает и все время отводит взгляд в сторону. Было принято решение осмотреть транспортное средство и данного гражданина.

В салоне иномарки, на верхней полке над водительским местом полицейскими были обнаружены 6 папирос с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что содержащееся папиросах вещество является смесью измельченных частей табака и гашишного масла.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.