Бывший ухажер украл у сахалинки банковскую карту

Ранее в дежурную часть УМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 24-летней жительницы райцентра. При неизвестных обстоятельствах пропала банковская карта. В дальнейшем со счета были списаны 20 тысяч рублей. При этом гражданка добавила, что кредитка исчезла из ее квартиры, а гостей в последние дни она у себя не принимала.

Сотрудники полиции, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 24-летний местный житель. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, гражданин признался в содеянном и рассказал оперативникам, что ранее сожительствовал с заявительницей. В день кражи он пришел в квартиру своей бывшей девушки. Зная, где лежат ее вещи, он похитил банковскую карточку и покинул жилище. Затем злоумышленник снял вышеуказанную сумму и потратил ее на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.