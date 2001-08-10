63,79|71,72|71,71
12:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинка на ходу выпрыгнула из коляски мотоцикла
21 апреля 2019 года в 03 часа 30 минут 62-летний водитель, управляя мотоциклом «Урал», двигался в северном направлении по автодороге «Невельск-Томари-Аэропорт Шахтёрск». На 87 километре, по предварительным данным, пассажир, сидящая в коляске, отвлекла водителя от управления, дернув его за руку, и на ходу выпрыгнула из коляски. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД Сахалинской области.
В результате ДТП, 55-летняя женщина получила телесные повреждения.
Со слов водителя, он в нарушение ПДД, употребил алкогольные напитки после ДТП до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:15 16 Апреля Финансирование программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на Сахалине увеличили втрое
09:51 16 Апреля Сахалинские власти направили 3 миллиарда рублей на борьбу с бедностью
16:38 17 Апреля В Южно-Сахалинске стартовал II открытый городской конкурс детских и молодежных хоров
17:00 17 Апреля Больше 60 тысяч рублей собрали на благотворительном хоккейном матче в Южно-Сахалинске
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
Выбор редакции
- 17:29 Вчера Впервые в истории сахалинской пожарной охраны состоится торжественный развод караулов
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
- 13:26 18 Апреля Южно-сахалинский сквер Головнина отметили в Министерстве строительства России
- 11:50 18 Апреля Южносахалинцев призывают привиться против кори
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?