Сахалинка на ходу выпрыгнула из коляски мотоцикла

21 апреля 2019 года в 03 часа 30 минут 62-летний водитель, управляя мотоциклом «Урал», двигался в северном направлении по автодороге «Невельск-Томари-Аэропорт Шахтёрск». На 87 километре, по предварительным данным, пассажир, сидящая в коляске, отвлекла водителя от управления, дернув его за руку, и на ходу выпрыгнула из коляски. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД Сахалинской области.

В результате ДТП, 55-летняя женщина получила телесные повреждения.

Со слов водителя, он в нарушение ПДД, употребил алкогольные напитки после ДТП до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения.

По данному факту проводится проверка.