Поронайские полицейские задержали злоумышленника, повредившего иномарку

В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от жителя Южно-Сахалинска. Заявитель пояснил, что оставил свою машину в районе улицы Криворучко, и пока его не было, кто-то проткнул шины автомобиля.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого – им оказался гражданин 1974 года рождения. Установлено, что данный мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обратил внимание, как заявитель припарковал свой автомобиль и ушел. На почве неприязненных отношений, с помощью ножа он порезал шины, чем причинил ему ущерб в размере 12 тысяч 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации - умышленные уничтожение или повреждение имущества.