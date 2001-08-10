Поронайские полицейские задержали злоумышленника, повредившего иномарку
В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от жителя Южно-Сахалинска. Заявитель пояснил, что оставил свою машину в районе улицы Криворучко, и пока его не было, кто-то проткнул шины автомобиля.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого – им оказался гражданин 1974 года рождения. Установлено, что данный мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обратил внимание, как заявитель припарковал свой автомобиль и ушел. На почве неприязненных отношений, с помощью ножа он порезал шины, чем причинил ему ущерб в размере 12 тысяч 500 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации - умышленные уничтожение или повреждение имущества.
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