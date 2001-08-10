Полиция Корсакова пресекла факт нетрезвой езды
Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Корсаковскому городскому округу была остановлена японская иномарка под управлением 39-летнего местного жителя.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, от водителя исходил стойкий запах алкоголя. Сотрудники полиции незамедлительно отстранили указанного гражданина от управления автомобилем.
Дальнейшая проверка по базам данных показала, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Несмотря на действующие наказание, злоумышленник повторно сел за руль, будучи нетрезвым.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Автомобиль помещен на спецстоянку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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