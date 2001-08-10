На Сахалине зарегистрировано два факта телефонного мошенничества

Два факта хищения денежных средств путем обмана зафиксировали сахалинские полицейские в прошедшие выходные. Всего жители островного региона отдали мошенникам 55 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Так, 19 апреля в дежурную часть города Поронайска поступило заявление от 44-летней местной жительницы. Как пояснила потерпевшая, с утра ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился ее родственником. Аферист сообщил, что его задержали сотрудники ГИБДД. Из-за того, что он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ему требуется уплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Заявительница, поверив, что на другом конце провода ее родственник, перевела денежные средства на указанный ей счет.

На следующий день в дежурную часть полиции города Холмска поступило еще одно заявление. В этот раз жертвой мошенников стал 62-летний житель райцентра. Потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что брат заявителя задержан за ДТП. Аферист убедил мужчину, что ему необходимо перевести денежные средства в сумме 15 тысяч рублей для того, чтобы его родственника отпустили. Мужчина, не заподозрив подвоха, сначала перевел деньги на счет, и только потом связался со своим братом. От него он уже узнал, что стал жертвой мошенников.