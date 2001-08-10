Инспекторы ДПС обнаружили у водителя наркотическое средство
19 апреля в ходе несения службы сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД по городу Южно-Сахалинску в районе улицы Ленина была остановлена иномарка.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, когда полицейские подходили к машине, они увидели, что из салона вышел молодой человек, и выбрасывает что-то на проезжую часть. Гражданин был незамедлительно задержан для разбирательства, а на место вызвана следственно-оперативная группа. На месте был обнаружен сверток, в котором находилось порошкообразное вещество со специфическим запахом.
Как показала экспертиза, в указанном свертке находилось наркосодержащее средство синтетического происхождения, массой 0.98 грамм, что является значительным размером.
Предварительно установлено, что гражданин приобрел запрещенное к обороту вещество у неизвестного лица для личного употребления. Когда автомобиль оставил экипаж ДПС, он испугался, и чтобы избежать ответственности, решил выбросить наркотик. Однако это заметили сотрудники полиции, которые оперативно пресекли его действия, а также еще несколько свидетелей.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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