По горячим следам полиция Анивы раскрыла кражу гаджета

20 апреля в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 47-летнего местного жителя, у которого был похищен мобильный телефон. Мужчина пояснил, что когда его сын-подросток расплачивался в магазине, то положил мобильный на прилавок и забыл забрать. Когда же он вернулся, гаджета уже не было. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого, коим оказался 19-летний гражданин.

Как выяснилось, молодой человек также делал в магазине покупки, когда увидел, мальчик оставил свой телефон прилавке. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он положил аппарат себе в карман и ушел из магазина. Краденым он хотел распорядиться по своему усмотрению, но был задержан стражами порядка.

Похищенное изъято и передано законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданина.