В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в покушении на хищение и уничтожении имущества

Сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержаны двое местных жителей 1999 и 1998 годов рождения, подозреваемых в покушении на кражу имущества, а также умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Установлено, что подозреваемые, действия по предварительному сговору, проникли в один из местных торговых центров, и взломали один из павильонов, чтобы похитить товар. Довести свой умысел до конца злоумышленники не успели, поскольку сработала сигнализация. Они были задержаны по горячим следам. При этом, последствия взлома, выразившиеся в сломанных рольставнях, были оценены в 52 тысячи рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктами «б,а» части 2 статьи 158 УК РФ - покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.

Также, в отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества.