В Охе сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу

В отдел МВД России по городскому округу Охинский поступило заявление от 52-летнего гражданина, у которого из гаража похитили бочку бензина объемом 200 литров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции в течение суток установили подозреваемого, коим оказался 21-летний житель села Москальво.

Как выяснилось, злоумышленник воспользовался тем, что гараж заявителя был не заперт. Убедившись, что вокруг никого нет, он проник в чужое помещение, где обнаружил бочку с топливом, которую впоследствии и похитил. Украденное он хранил у себя, вплоть до обнаружения сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.