Полиция Поронайска раскрыла кражу денег с банковского счета
В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 44-летнего жителя села Восток, с банковской карты которого было похищено более 4 тысяч рублей. При этом гражданин пояснил, что банковскую карту он потерял. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
В течение нескольких часов сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 20-летний местный житель. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Гражданин признался в содеянном и пояснил оперативникам, что нашёл банковскую карту потерпевшего на улице. Изучив ее, он обнаружил, что кредитка оснащена бесконтактным способом оплаты. Воспользовавшись этим, он совершил несколько покупок по своему усмотрению. В дальнейшем он также намеревался тратить чужие деньги, пока карту не заблокируют, однако был оперативно задержан сотрудниками полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Санкции статьи предусматривают наказание в наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:15 16 Апреля Финансирование программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на Сахалине увеличили втрое
09:51 16 Апреля Сахалинские власти направили 3 миллиарда рублей на борьбу с бедностью
16:38 17 Апреля В Южно-Сахалинске стартовал II открытый городской конкурс детских и молодежных хоров
17:00 17 Апреля Больше 60 тысяч рублей собрали на благотворительном хоккейном матче в Южно-Сахалинске
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
Выбор редакции
- 17:29 Вчера Впервые в истории сахалинской пожарной охраны состоится торжественный развод караулов
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
- 13:26 18 Апреля Южно-сахалинский сквер Головнина отметили в Министерстве строительства России
- 11:50 18 Апреля Южносахалинцев призывают привиться против кори
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?