Полиция Поронайска раскрыла кражу денег с банковского счета

В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 44-летнего жителя села Восток, с банковской карты которого было похищено более 4 тысяч рублей. При этом гражданин пояснил, что банковскую карту он потерял. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В течение нескольких часов сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 20-летний местный житель. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Гражданин признался в содеянном и пояснил оперативникам, что нашёл банковскую карту потерпевшего на улице. Изучив ее, он обнаружил, что кредитка оснащена бесконтактным способом оплаты. Воспользовавшись этим, он совершил несколько покупок по своему усмотрению. В дальнейшем он также намеревался тратить чужие деньги, пока карту не заблокируют, однако был оперативно задержан сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Санкции статьи предусматривают наказание в наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.