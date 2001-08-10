Тихоокеанское
информационное агентство
24 Апреля 2019
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В Южно-Сахалинске Lexus сбил 57-летнего мужчину
10:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске Toyota Mark II наехал на пешехода

22 апреля 2019 года в 23 часа 25 минут 22-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Тойота Марк 2», двигалась в северном направлении по улице Ленина в городе Южно-Сахалинске. В районе дома № 111 совершила наезд на 27-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД России по Сахалинской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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