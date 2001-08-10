За минувшие сутки телефонные мошенники обманули двух жителей Сахалинской области
22 апреля в органы внутренних дел Сахалинской области обратились двое местных жителей. Путем обмана с их банковских счетов были похищены денежные средства. Общий ущерб составил более 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по региону.
Первый случай произошел в городе Южно-Сахалинске. На телефон мужчины 1958 года рождения позвонил неизвестный, представился его сыном и попросил перевести ему денежные средства. Мужчина, не удостоверившись в том, что ему действительно звонил родственник, при помощи мобильного банка перевел 10 тысяч рублей на сказанный ему номер. Через некоторое время заявителю снова позвонил аферист и попросил еще 5 тысяч. Потерпевший, думая, что действительно звонит родственник, при помощи банкомата снова перевел еще 5 тысяч рублей.
Спустя два часа в поселке Смирных жительнице 1939 года рождения на мобильный телефон позвонил злоумышленник, который представился сотрудником «финансового отдела». Он сообщил гражданке, что она признана потерпевшей по мошенничеству, связанному с продажами лекарства. В связи с этим ей положена финансовая компенсация, но необходимо оплатить пошлину. Аферист убедил женщину сделать несколько денежных переводов на указанный заявительнице счет. Гражданка, не замечая подвоха, выполнила требование мошенника и тем самым перевела ему на счет более 100 тысяч рублей. Через некоторое время потерпевшая попыталась перезвонить, но телефон, с которого звонил мошенник, стал недоступен.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня В Южно-Сахалинске хотят создать первый пешеходно-велосипедный маршрут
09:30 Сегодня Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:00 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал финал регионального конкурса «Учитель года-2019»
10:30 Сегодня Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
16:38 17 Апреля В Южно-Сахалинске стартовал II открытый городской конкурс детских и молодежных хоров
17:00 17 Апреля Больше 60 тысяч рублей собрали на благотворительном хоккейном матче в Южно-Сахалинске
09:27 18 Апреля В Южно-Сахалинске началась стратегическая сессия по социально-экономическому развитию региона
09:01 18 Апреля Валерий Лимаренко посетил Курильск
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
Выбор редакции
- 10:30 Сегодня Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
- 17:00 Вчера Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
- 17:29 22 Апреля Впервые в истории сахалинской пожарной охраны состоится торжественный развод караулов
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?