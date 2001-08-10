За минувшие сутки телефонные мошенники обманули двух жителей Сахалинской области

22 апреля в органы внутренних дел Сахалинской области обратились двое местных жителей. Путем обмана с их банковских счетов были похищены денежные средства. Общий ущерб составил более 120 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по региону.

Первый случай произошел в городе Южно-Сахалинске. На телефон мужчины 1958 года рождения позвонил неизвестный, представился его сыном и попросил перевести ему денежные средства. Мужчина, не удостоверившись в том, что ему действительно звонил родственник, при помощи мобильного банка перевел 10 тысяч рублей на сказанный ему номер. Через некоторое время заявителю снова позвонил аферист и попросил еще 5 тысяч. Потерпевший, думая, что действительно звонит родственник, при помощи банкомата снова перевел еще 5 тысяч рублей.

Спустя два часа в поселке Смирных жительнице 1939 года рождения на мобильный телефон позвонил злоумышленник, который представился сотрудником «финансового отдела». Он сообщил гражданке, что она признана потерпевшей по мошенничеству, связанному с продажами лекарства. В связи с этим ей положена финансовая компенсация, но необходимо оплатить пошлину. Аферист убедил женщину сделать несколько денежных переводов на указанный заявительнице счет. Гражданка, не замечая подвоха, выполнила требование мошенника и тем самым перевела ему на счет более 100 тысяч рублей. Через некоторое время потерпевшая попыталась перезвонить, но телефон, с которого звонил мошенник, стал недоступен.