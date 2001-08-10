Полицейские Охи задержали подозреваемого в краже
22 апреля в отдел МВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от местного жителя 1979 года рождения. Мужчина пояснил, что когда находился в гостях у своей знакомой, с его банковской карты начали списываться денежные средства. Потерпевший незамедлительно заблокировал карту и обратился за помощью в полицию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
В течении суток сотрудники полиции установили обстоятельства хищения и личность подозреваемого, причастного к данному деянию. Им оказался житель райцентра 1996 года рождения.
Как выяснилось, злоумышленник является родственником вышеуказанной женщины и в тот вечер тоже находился у нее в гостях. В какой-то момент подозреваемый вышел в прихожую и обыскал куртку потерпевшего. В ней он нашел портмоне, вытащил из него все карты и сфотографировал их с двух сторон, после чего положил кредитки обратно. Позже злоумышленник занес все данные краденых карт в приложение для бесконтактной оплаты с помощью смартфона и в дальнейшем расплачивался деньгами заявителя через сотовый телефон.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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