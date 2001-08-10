Полицейские Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества

В отдел МВД России по Углегорскому району поступило сообщение от 30-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что ранее у него произошел конфликт с 21-летним местным жителем, который после этого проник к нему на балкон, где повредил балконную дверь и дверную коробку. Сумму ущерба потерпевший оценил более чем в 19 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Стражи порядка оперативно установили местонахождение злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признал свою вину. Также он добавил, что приходил к потерпевшему поговорить, заведомо зная, что последний находится у себя в квартире. Входную дверь никто не открывал, тогда он решил попасть к нему домой через балкон.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации – Умышленные уничтожение или повреждение имущества. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.