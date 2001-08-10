Сахалинка украла у своего родственника банковскую карту

В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от местного жителя 1969 года рождения, у которого похитили банковскую карту и впоследствии сняли денежные средства.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ей оказалась жительница райцентра 1988 года рождения, которая ранее неоднократно попадала в поле зрение полицейских.

Как выяснилось, подозреваемая и потерпевший являются родственниками. В тот день девушка пришла в гости к заявителю, и они вместе распивали спиртные напитки. После застолья гражданка решила пойти домой. Выйдя в прихожую, она стала обуваться и обратила внимание на куртку своего родственника, из кармана которого виднелся паспорт и банковская карта. Убедившись, что за ее действиями никто не следит, она похитила кредитку и покинула квартиру. Пин-код злоумышленница уже знала, так как ее не раз просили покупать продукты и давали карточку. Деньги злоумышленница тратила по своему усмотрению, пока не была задержана стражами порядка.

Банковская карта изъята и в скором времени будет передана законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.