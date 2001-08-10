На Сахалине сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении убийства

Вечером 22 апреля в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Матросова находится избитый мужчина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Через несколько минут на место происшествия прибыл экипаж ДПС, который находился неподалеку на маршруте патрулирования. Выяснилось, что потерпевший мертв, а на его теле имеются признаки насильственной смерти. Полицейские незамедлительно вызвали на место следственно-оперативную группу. Также инспекторы нашли свидетеля, который сообщил, что незадолго до обнаружения потерпевшего, из подъезда вышел некий мужчина.

Располагая приметами подозреваемого и действуя по горячим следам, сотрудники полиции настигли злоумышленника в нескольких кварталах от места происшествия и задержали его. Подозреваемым в особо тяжком деянии оказался местный житель 1975 года рождения.

В ходе дальнейшего разбирательства также была установлена квартира, в которой был убит потерпевший.

В отношении указанного лица Холмским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.