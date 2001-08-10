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11:01, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске Lexus сбил 57-летнего мужчину
23 апреля 2019 года, в 11 часов 00 минут, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Lexus LX450D», двигался в городе Южно-Сахалинске. При выезде с прилегающей территории дома № 38 на улицу Дзержинского, при повороте направо, не уступил дорогу 57-летнему пешеходу, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УГИБДД.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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