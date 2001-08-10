Сотрудники Сахалинской таможни задержали посылку с сильнодействующими веществами из Беларуси

Посылку с запрещенными препаратами из Беларуси задержали сотрудники Сахалинской таможни в Южно-Сахалинске. По факту незаконного перемещения сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

47-летнего жителя Южно-Сахалинска сотрудники Сахалинской таможни задержали при получении заказа с интернет-магазина в почтовом отделении.

В посылке находились флаконы с жидкостью. Согласно проведенной экспертизе, в составе препарата обнаружено сильнодействующее вещество – тестостерон. Общий вес изъятого – 20,3 грамма.

О том, что данные препараты запрещены к обороту и за их незаконный ввоз в РФ предусмотрена уголовная ответственность, гражданин знал, однако заказал товар. Сильнодействующие вещества южносахалинец планировал использовать в личных целях в качестве анаболических стероидов для улучшения спортивных показателей.

Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ – незаконное перемещение через границу Российской Федерации сильнодействующих веществ.