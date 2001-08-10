Сахалинка украла телефон у своей подруги

Ранее в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу обратилась жительница райцентра, которая сообщила о пропаже сотового телефона.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой – ею оказалась знакомая заявительницы 1988 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Известно, что в ночь с 8 на 9 апреля потерпевшая отдыхала в гостях у знакомых. Когда она уснула, то хозяйка квартиры решила воспользоваться ситуацией и похитила мобильный гаджет, который позже сдала в ломбард. Вырученные деньги она потратила на собственные нужды. Стражи порядка обнаружили и изъяли смартфон. В скором времени он будет возвращен законной владельце.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении ранее судимой подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.