За минувшие сутки сахалинцы отдали мошенникам более 60 тысяч рублей

Три факта хищения денежных средств путем обмана зафиксировали сахалинские полицейские за прошедшие сутки в островном регионе. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

23 апреля в дежурную часть города Макарова поступило заявление от 56-летнего местного жителя, который работает в такси. Он рассказал стражам порядка, что с неизвестного номера позвонил мужчина, и представился работником правоохранительных органов. Аферист сказал, что ранее потерпевший возил его сотрудницу и даже указал маршрут. Мужчина вспомнил, что действительно недавно отвозил какую-то девушку на указанную улицу, что вызвало у него доверие к звонившему. В дальнейшем злоумышленник попросил потерпевшего об услуге: передать деньги знакомым и приобрести алкоголь для друга. Якобы он сам этого сделать не может, поскольку сильно занят на работе, но переведет деньги и вознаграждение за оказанную услугу посредством мобильного банкинга.

Когда заявитель изъявил согласие, ему пришло смс-сообщение о переводе на его счет 50 тысяч рублей. В дальнейшем потерпевший снял со своей карты 30 тысяч рублей и отправил на указанный аферистом счет. Затем он решил перепроверить баланс на своем счету и обнаружил, что никакие денежные средства на него не поступали и в действительности он перевел неизвестным свои собственные деньги. Гражданин понял, что попал на хитрую уловку мошенников и незамедлительно обратился за помощью в полицию.

В этот же день в дежурную часть города Холмска поступило заявление от 59-летнего местного жителя. Как пояснил потерпевший, на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился его родственником и попросил о помощи. Аферист сообщил, что его якобы задержали сотрудники ГИБДД. Из-за того, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ему требуется уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Заявитель, поверив, что на другом конце провода действительно его близкий человек, перевел денежные средства на указанный счет.

Еще один факт мошенничества был зарегистрирован в городе Поронайске. Гражданин 1964 года увидел в интернете объявление о продаже дешевых авиабилетов и решил их приобрести. Потерпевший зарегистрировался на сайте и ввел данные своей банковской карты. Чуть позже мужчина обнаружил, что сайт заблокирован, а денежные средства были списаны.