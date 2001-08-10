Чтобы получить соцвыплату, сахалинка подделала документы

В производстве отдела дознания ОМВД России по Невельскому городскому округу находится уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации - подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. В совершении противоправного деяния подозревается 37-летняя жительница Горнозаводска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Предварительно установлено, что подозреваемая, желая получить социальную выплату, предоставила в государственный орган сфальсифицированные чеки о покупке вещей на 67 тысяч рублей, за приобретение которых программой государственной программой социальной помощи предусмотрена денежная компенсация.

При проведении проверки выяснилось, что подпись в чеках проставил не продавец, а сама гражданка. Помимо этого, организация, от имени которой злоумышленница предоставила чеки, в действительности занимается ресторанным бизнесом.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.