Южносахалинец избил пенсионера

Ранее в УМВД России по городскому округу Южно-Сахалинск поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что врачами была оказана помощь 70-летнему местному жителю. У мужчины были диагностированы пневмоторакс и переломы ребер. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего и выяснили, что к данному противоправному деянию причастен – 24-летний местный житель. Местонахождение подозреваемого было установлено, а сам он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевший находились на улице и распивали спиртные напитки. Позже молодой человек предложил пойти к нему в гости и продолжить распитие горячительных напитков. После долгого застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник начал наносить потерпевшему множественные удары ногами и руками.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.