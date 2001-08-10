Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2019
Сегодня 09:09
63,98|71,72|74,39
По факту незаконной охоты в заказнике «Северный» возбуждено уголовное дело
17:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

По факту незаконной охоты в заказнике «Северный» возбуждено уголовное дело

По факту обнаружения останков оленей в заказнике «Северный» отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации -  незаконная охота, если это деяние повлекло особо крупный ущерб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Предварительно известно, что неустановленное лицо, находясь на территории полуострова Шмидт, являющегося особо охраняемой природной территорией Сахалинской области – государственного заказника регионального значения «Северный», незаконно совершило охоту на 8 особей дикого северного оленя.

В результате незаконных действий неустановленного лица охотничьим ресурсам Российской Федерации был причинен ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

В настоящий момент изъятые с места происшествия шкуры и черепа животных находятся на ветеринарной судебной экспертизе, которая определит точную причину гибели оленей. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к данному деянию.  

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?