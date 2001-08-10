По факту незаконной охоты в заказнике «Северный» возбуждено уголовное дело

По факту обнаружения останков оленей в заказнике «Северный» отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная охота, если это деяние повлекло особо крупный ущерб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Предварительно известно, что неустановленное лицо, находясь на территории полуострова Шмидт, являющегося особо охраняемой природной территорией Сахалинской области – государственного заказника регионального значения «Северный», незаконно совершило охоту на 8 особей дикого северного оленя.

В результате незаконных действий неустановленного лица охотничьим ресурсам Российской Федерации был причинен ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

В настоящий момент изъятые с места происшествия шкуры и черепа животных находятся на ветеринарной судебной экспертизе, которая определит точную причину гибели оленей. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к данному деянию.