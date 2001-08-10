Пожарные ликвидируют возгорание в общежитии села Ильинское

25 апреля в 03.27 (сах) диспетчеру службы оперативного обеспечения диспетчерской связи поступило сообщение о возгорании в здании общежития строителей «Сахалинской ГРЭС-2» в с. Ильинское. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. По прибытию первого пожарного расчета было обнаружено горение первого этажа двухэтажного, двухподъездного здания по всей площади 700 кв. метров. Жильцы в количестве 162 человека эвакуировались до прибытия пожарных. Эвакуированные размещены в жилом городке «СМК-68» находящемся в 3,5 километра от места пожара.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области, возгорание было локализовано в 04.30 (сах), а в 05.39 (сах) ликвидировано открытое горение. В тушении задействовано 12 человек и 3 единицы техники. Причины возгорания будут установлены после полной ликвидации пожара.