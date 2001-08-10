Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2019
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10:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Томари водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

25 апреля 2019 года в 00 часов 05 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по автодороге «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск». На 142 километре, совершил наезд на 27-летнего пешехода, который, по предварительным данным, находился на проезжей части без цели ее перехода.  Мужчина был одет в одежду темных тонов, без световозвращающих элементов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД России по Сахалинской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Водитель, в нарушение установленных правил, покинул место происшествия.

По данному факту проводится проверка.

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