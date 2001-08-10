С помощью телефона мошенники украли у сахалинцев более 350 тысяч рублей

Два факта хищения денежных средств путем обмана зафиксировали сахалинские полицейские за прошедшие сутки в островном регионе. Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

24 апреля в дежурную часть города Южно-Сахалинск поступило заявление от 76-летней жительницы областного центра. Как пояснила потерпевшая, на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился следователем из города Москвы. Аферист сообщил, что якобы женщине положена компенсация в размере одного миллиона рублей за ранее приобретенные лекарственные средства, которые оказались поддельными. Но для получения вышеуказанной суммы гражданке необходимо перевести денежные средства в счет оплаты медицинских справок и судебных издержек. Поверив злоумышленнику, женщина оплатила за услугу более 300 тысяч рублей.

В этот же день в дежурную часть города Южно-Сахалинска поступило еще одно заявление от 48-летнего местного жителя. Как пояснил потерпевший, ему позвонил мужчина, который представился его родственником и попросил о помощи. Аферист сообщил, что его якобы задержали сотрудники ГИБДД. Из-за того, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ему требуется уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Заявитель, поверив, что на другом конце провода действительно его близкий, перевел денежные средства на указанный счет.