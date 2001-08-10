Жительница Александровск-Сахалинского взяла из магазина чужой кошелек

21 апреля в отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от жительницы райцентра 1984 года рождения. Потерпевшая пояснила, что была в магазине и покупала продукты, и оставила на витрине портмоне, в котором лежали денежные средства в размере 14 тысяч рублей, и банковские карты. Когда гражданка вернулась, кошелька уже не было. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой, коей оказалась местная жительница 1965 года рождения. Гражданку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Женщина раскаялась в содеянном и рассказала сотрудникам полиции, что также находилась в вышеупомянутом магазине. Она увидела, что на витрине лежит чей-то кошелек. После оплаты покупок подозреваемая положила чужое портмоне к себе в сумку и ушла. Краденым хотела распорядиться по своему усмотрению, но была оперативно задержана стражами порядка.

Кошелек изъят и в скором времени будет передан законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.