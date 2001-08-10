В Охе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже золотой цепочки

В отдел МВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 63-летнией местной жительницы, у которой похитили золотую цепочку с подвеской. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Также выяснилось, что потерпевшая находилась на больничном с переломом ноги. Когда заявительница собиралась на обследование, она сняла золотое изделие и оставила дома, а через несколько дней обнаружила пропажу украшения.

В ходе последующего разбирательства выяснилось, что к потерпевшей приходила ее знакомая со своим сожителем, которые помогали ей по дому. Последний и оказался причастен к краже золотого изделия.

Гражданин сознался в содеянном пояснил, что когда он убирался, то увидел в комнате цепочку с подвеской. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подозреваемый положил ювелирное изделие в карман. Краденое имущество гражданин перепродал третьим лицам, а вырученные деньги потратил по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.