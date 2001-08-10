Южносахалинец пытался решить проблемы самоуправством
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 64-летней местной жительницы, которая пояснила, что к ней в квартиру пришел незнакомый гражданин забрал ее телевизор стоимостью 40 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили, что к данному деянию причастен 21-летний житель областного центра. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, ранее в данной квартире находилась знакомая злоумышленника и у нее пропали золотые изделия. Гражданин решил помочь своей подруге и, не разобравшись в ситуации, пошел к хозяйке квартиры с требованием вернуть украшения. Затем, угрожая физической расправой, злоумышленник забрал чужой телевизор, сказав, что имущество останется у него, до тех пор, пока золотые украшения не будут возвращены владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации – самоуправство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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