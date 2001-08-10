Почти 3 тонны товаров обнаружили в тайнике на судне таможенники и пограничники в Корсакове

Тайник с 3 тоннами незадекларированных товаров обнаружили сахалинские таможенники и пограничники на теплоходе, прибывшем из Японии в порт Корсаков. Сахалинская таможня возбудила административное дело по факту сокрытия товаров от таможенного контроля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

В ходе осмотра теплохода «Кайво Мару», прибывшего из порта Отару в Корсаков, в трюме судна сотрудники пограничной и таможенной служб обнаружили тайник с внушительным содержимым. Под деревянной обшивкой были спрятаны коробки с различными товарами. В том числе автозапчасти, рыболовное снаряжение, витамины, косметические и лекарственные средства в широком ассортименте, подгузники, сладости и кофе, корма для животных, алкогольная продукция – товары японских, китайских производителей. Значительную часть сокрытого составили моторные масла разных марок – «Toyota», «Castle», Honda» (1,4 тонны). Общий вес партии – 2,9 тонны.

Сахалинская таможня возбудила дело об административном правонарушении в отношении одного из членов экипажа судна по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ – сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников. Товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.