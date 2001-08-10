Почти 3 тонны товаров обнаружили в тайнике на судне таможенники и пограничники в Корсакове
Тайник с 3 тоннами незадекларированных товаров обнаружили сахалинские таможенники и пограничники на теплоходе, прибывшем из Японии в порт Корсаков. Сахалинская таможня возбудила административное дело по факту сокрытия товаров от таможенного контроля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В ходе осмотра теплохода «Кайво Мару», прибывшего из порта Отару в Корсаков, в трюме судна сотрудники пограничной и таможенной служб обнаружили тайник с внушительным содержимым. Под деревянной обшивкой были спрятаны коробки с различными товарами. В том числе автозапчасти, рыболовное снаряжение, витамины, косметические и лекарственные средства в широком ассортименте, подгузники, сладости и кофе, корма для животных, алкогольная продукция – товары японских, китайских производителей. Значительную часть сокрытого составили моторные масла разных марок – «Toyota», «Castle», Honda» (1,4 тонны). Общий вес партии – 2,9 тонны.
Сахалинская таможня возбудила дело об административном правонарушении в отношении одного из членов экипажа судна по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ – сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников. Товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:54 19 Апреля 15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
17:14 19 Апреля В Южно-Сахалинске второй городской конкурс хоровых коллективов завершился гала-концертом
17:31 19 Апреля В Южно-Сахалинске демонтируют две незаконно установленные торговые точки
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
Выбор редакции
- 10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
- 17:00 23 Апреля Сахалинцам рассказали, чем опасен мусор для сивучей
- 17:29 22 Апреля Впервые в истории сахалинской пожарной охраны состоится торжественный развод караулов
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?